МИД России назвал главную цель Трампа в войне с Ираном

Соединенные Штаты своими заявлениями о том, что они хотят забрать весь обогащенный иранский уран, раскрыли свои истинные намерения. Вашингтон намерен присвоить все энергоресурсы планеты, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр напомнил, что у Ирана 400 с лишним килограммов обогащенного урана. Вашингтон открыто заявляет, что его главная цель - забрать весь энергетический ресурс себе. По словам Лаврова, США также решили забрать себе практически все ресурсы углеводородов, будь то в Латинской Америке, Карибском бассейне или в Персидском заливе.

Становится ясно, что речь идет вовсе не о готовности к переговорам, подчеркнул глава МИД России. Также у США нет готовности воспользоваться добрыми услугами Российской Федерации, как это было сделано в 2015 году - тогда договоренность об иранской ядерной программе была заключена и одобрена в Совете Безопасности ООН, приводит слова Лаврова ТАСС.