"В медицинских документах есть неясности": прокурор усомнился в диагнозе Лерчек

В московском Гагаринском суде 16 марта проходит очередное заседание по делу блогеров Чекалиных. Артем с адвокатами прибыл в суд, а Лерчек не смогла присутствовать из-за резкого ухудшения здоровья.

Защитники Валерии сообщили, что рак поразил не только желудок Лерчек, но и позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Блогер ослепла на правый глаз. Из-за онкологического заболевания Валерия не может передвигаться. Чекалина страдает от страшных болей, и ситуация только ухудшается.

В связи с этим защита просит освободить многодетную маму от домашнего ареста и уголовного производства до выздоровления. Отмечается, что 13 марта Лерчек провели первый сеанс химиотерапии, всего планируется девять сеансов. Также ей предстоит пройти пять сеансов лучевой терапии.

"Мы не знаем, сколько дней или месяцев ещё проживёт Валерия, но надеемся на лучшее, мы просим дать ей побыть с детьми, изменив меру пресечения, и дать шанс на жизнь", — обратились адвокаты блогера к суду.

Однако прокурор предложил перенести заседание по делу Лерчек. Он заметил в медицинских документах Чекалиной неясности, отметив, что необходимо уточнить диагноз блогерши. Артем вместе с адвокатами назвал это негуманным.