Названа причина крупного сбоя в Telegram: задачи обрушить мессенджер нет

Массовые сбои в работе Telegram, с которыми столкнулись пользователи по всей России в минувшие два дня, объясняются продолжением отлаживания механизма блокировки сервиса. Об этом рассказал в понедельник, 16 марта, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Как пояснил эксперт в интервью "Парламентской газете", Telegram в России фактически уже заблокирован — по крайней мере технически. Однако ограничение функций происходит несинхронно: у каждого оператора связи свои способы выхода в сеть и передачи трафика, поэтому единой "кнопки", по нажатию которой у всех повсеместно заблокируется Telegram, не существует.

Клименко также заверил, что задачи обрушить Telegram полностью нет. Если мессенджер перестанет выполнять свою основную функцию и связывать пользователей с подавляющим большинством людей, его использование просто утратит смысл.

Ранее в Кремле подтвердили, что в Telegram "фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны". С учетом этих фактов соответствующие органы предпринимают "те меры, которые считают целесообразными".

Зампред думского комитета по информационных технологиям Андрей Свинцов предупреждал, что постепенно Роскомнадзор примет решение о системной блокировке "всего запрещенного". При этом трафик с использованием нелегального VPN будет блокироваться или замедляться, поэтому "тормозить будет всё: и Telegram, и все остальные сервисы".