Иран нанес удары по военным заводам Израиля

Центры израильской оружейной компании Rafael стали целью ударов иранских военных. Кроме того, атакованы предприятия авиапромышленной компании Israel Aerospace Industries, сообщило агентство Mehr со ссылкой на армию Ирана.

Израильские и американские военные с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, обвиняя его в намерениях получить ядерное оружие. Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по военным базам США в регионе Ближнего Востока.

По данным иранских военных, компания Rafael разрабатывает системы противовоздушной обороны. Вторая компания, Israel Aerospace Industries, занимается производством военных самолетов, передает РИА Новости.