17-й день операции против Ирана: Израиль и США уничтожили больше 60 тысяч объектов

В Иране ударами американо-израильской коалиции разрушены или серьёзно повреждены уже более 61 тысячи военных и гражданских объектов, в том числе, школы и медицинские центры. Число погибших приближается к полутора тысячам. И интенсивность атак на Исламскую Республику будет только нарастать. В регион направляется группа американских десантных кораблей, на борту которых могут находиться до трёх тысяч морских пехотинцев.

В результате удара по столице Ирана полностью разрушен бетонный завод. Поражены несколько военных объектов Корпуса стражей исламской революции. Разрушены и прилегающие к целям жилые кварталы Тегерана. Спасатели работают на месте взрывов - пытаются найти под обломками выживших.

По данным властей Ирана, в результате налетов только в столице погибли свыше 500 человек. Почти 6 тысяч ранены. По информации спецслужб, в стране действует разветвлённая шпионская сеть, которая наводит ракеты на цели.

"Арестованы 500 шпионов, передававших информацию врагу и антииранским СМИ. Они передавали координаты для нанесения ударов и поддерживали контакты с группировками, которые пытались устроить беспорядки", - сообщил Сардар Радан, главнокомандующий силами правопорядка Ирана.

По данным Красного Полумесяца, за всё время боевых действий в Иране обстрелами повреждены более 46 тысяч гражданских объектов. Их них десять тысяч жилых строений в Тегеране, 236 медицинских зданий, 120 учебных заведений.

"Мы готовы принять гуманитарную помощь, лекарства, медицинские изделия и оборудование, которых не хватает в нашей стране, чтобы помочь пострадавшим людям", - сообщил Разие Алишванди, вице-президент по международным делам и гуманитарному праву Иранского Красного Полумесяца.

Массированный удар нанесен по горе Пикакс. По данным американской разведки, в подземные бункеры, защищённые сверху ста метрами гранита, Иран переместил последние оставшиеся 440 килограммов обогащённого урана. В результате точечного удара по аэропорту Тегерана уничтожен борт номер один. Для попытки деблокировать Ормузский пролив в регион направляется группа американских десантных кораблей, на борту которых могут находиться до трёх тысяч морских пехотинцев. По имеющимся данным, центральное командование США готовит захват острова Харк. Там находится главный нефтяной терминал Исламской республики.

Отмечается снижение интенсивности ракетных ударов со стороны Ирана. Но при этом опубликовано видео запусков новых ракет "Саджил" с дальность полёта до 2500 тысячи километров.

Поражены цели на американской авиабазе Аль-Дафра в Арабских Эмиратах и на военно-морской базе в районе Джуффайра в Бахрейне. Из-за пожара вновь закрыт международный аэропорт Дубая. Поражены хранилища с топливом. Власти Арабских Эмиратов сообщили об атаке беспилотников по нефтепромышленному району в Фуджейре. Там начался настолько мощный пожар, что дым от него видно даже из космоса. "Железный купол" израильской ПВО всё хуже справляется с иранскими атаками.

ЦАХАЛ стягивают всё больше бронетанковых подразделений на север Израиля. Вот-вот начнётся активная фаза наземной операции в южных районах соседнего Ливана.

"Армия обороны Израиля начала наземные манёвры в Ливане с целью устранения угроз и защиты наших жителей севера страны. Сотни тысяч шиитов из южного Ливана, покидающие свои дома, не вернутся в них до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность наших граждан на севере Израиля", - сообщил Израиль Кац, министр обороны Израиля.

Уже тысячи жителей Ливана вынужденно стали беженцами. Живут в палаточных лагерях. Аналогичная военная операция ЦАХАЛ против Сектора Газа привела в регионе к гуманитарной катастрофе.