Семь стран отвергли призыв Трампа отправить военные корабли в Ормузский пролив

Германия не будет принимать участие в международной военной операции по защите судов в Ормузском проливе, о которой объявляли американские власти. Об этом заявил в воскресенье, 15 марта министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Политик отрицательно ответил на вопрос о том, "станем ли мы в скором времени активными участниками этого конфликта".

Вслед за этим министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование президента США Дональда Трампа о направлении военных кораблей для обеспечения безопасности Ормузского пролива. Политик объяснил это тем, что "мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения конфликта" (цитаты по РБК).

До того глава британского кабмина Кир Стармер заявил, что Великобритания не будет участвовать в войне на Ближнем Востоке, хотя и продолжит предпринимать меры для защиты своих союзников.

Отрицательно отреагировали на призывы американской администрации обеспечить проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив также Китай, Республика Корея, Франция, Австралия и Япония. Одни призывают избегать действий, которые могут привести к эскалации конфликта между США и Ираном, другие ссылаются на невозможность отправить в Ормузский пролив свои корабли.

В Министерстве иностранных дел Ирана между тем подчеркнули, что Ормузский пролив — важная энергетическая артерия, обеспечивающая транспортировку нефти и газа из региона — закрыт не для всех судов, а только для тех, кто связан с агрессорами.