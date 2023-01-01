Неприятная проверка деятельности Меган Маркл привела принца Гарри в бешенство: вот что произошло

Принц Гарри был "потрясён" узнав, что мемуары "Запасной" и проекты Меган Маркл на Netflix нанесли ущерб его репутации. Об этом рассказывается в новой книге биографа Тома Бауэра о королевской семье.

41-летний принц, живущий сейчас в Калифорнии вместе с Меган и их двумя детьми, пришел в бешенство, увидев результаты бренд-аудита. Выяснилось, что многие организации не хотят ассоциироваться с его проектами на Netflix, особенно это касается проектов, связанных с Маркл.

Отметим, что книга Гарри "Запасной" вышла в январе 2023 года. Меган Маркл в марте того же года выпустила первый сезон своего шоу на Netflix. Второй сезон вышел в августе 2025 года, а затем был выпущен рождественский специальный эпизод в декабре.

В своей новой книге Том Бауэр утверждает, что Гарри увидел результаты исследования еще три года назад. Уже тогда ему сообщили, что примерно 50 организаций не хотят ассоциироваться с шоу Маркл на Netflix.

Также, как утверждается, исследование показало, что в США Меган обладает "небольшой ценностью как бренд", а в мировом масштабе её имидж якобы даже снижает оставшуюся ценность бренда Гарри.

Принц, привыкший к тому, что его считают "очень востребованным", был шокирован и разъярен этими выводами. В ответ он привёл пример актёра Джонни Деппа, который продолжал привлекать большие деньги даже после громкого судебного процесса с Эмбер Хёрд. Принц потребовал от своей команды исправить ситуацию. Но за прошедшие три года все стало только хуже.