Школьник превратил учительницу в полуголого мужчину с помощью ИИ: шалость дорого обошлась

Суд в Ярославле рассмотрел необычное дело. Учащийся седьмого класса одной из школ снял на видео учительницу математики и с помощью искусственного интеллекта сгенерировал ролик, в котором педагог превращается в полуголого мужчину. Получившееся видео школьник опубликовал в соцсетях класса.

Учительница таланты молодого человека не оценила и подала в суд. В иске педагог указала, что не давала согласия на съемку, а созданный ролик порочит ее облик и формирует негативное общественное мнение о ней как о педагоге и человеке. По словам женщины, после случившегося она чувствовала на себе косые взгляды детей.

Родители ученика с мнением педагога не согласились, заявив, что та испытывает личную неприязнь к мальчику. По их словам, видео не порочит честь учителя.

А вот суд в итоге встал на сторону педагога, посчитав, что публикация ролика причинила ей нравственные страдания. С каждого из родителей суд взыскал по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, говорится в сообщении пресс-службы Ярославского областного суда.