ПВО сбила 96 дронов ВСУ над российскими регионами за последние 8 часов

Силы противовоздушной обороны отбили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За восемь часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 54 дрона уничтожены над Брянской областью, 11 - над Московским регионом. По семь беспилотников ВСУ сбито над Калужской и Курской областями, пять - над Смоленской областью. По четыре украинских дрона ликвидировано над Белгородской областью и над Азовским морем, два БПЛА сбито над Владимирской областью, по одному - над Ярославской областью и Адыгеей.

Ранее в Минобороны отчитались о работе ПВО в ночь на 16 марта. В военном ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 53 из них было уничтожено над территорией Московского региона.