Иран выдвинул Индии условие пропуска танкеров через Ормузский пролив

Жесткое условие безопасного пропуска судов под флагом Индии выдвинули представители Тегерана на переговорах с коллегами из Нью-Дели. Иранские переговорщики потребовали от индийской стороны вернуть три танкера, захваченные в феврале, передает Reuters.

Ирана ответил на совместную военную операцию США и Израиля перекрытием Ормузского пролива. Важнейшая логистическая артерия региона с начала марта фактически закрыта для прохода иностранных судов. Среднесуточный транзит через пролив сократился на 97%.

Как сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией, только после выполнения Нью-Дели условия о возврате танкеров Тегеран готов обеспечить безопасный выход индийских судов из акватории Ормузского пролива. Это не единственное условие, выдвинутое Ираном на переговорах. Иранская сторона также требует поставок определенных лекарств и медицинского оборудования, необходимых стране из-за продолжающейся войны.