Арнтгольц после развода с Богатырем улетела из Москвы в приятной компании: вот кто утешает актрису

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актриса родила мужу сына. Но в декабре прошлого года появились слухи, что звезды кино развелись. Поначалу Марк и Татьяна скрывали крах отношений. Но в итоге Богатырев все же признался, что расстался с женой. Актер намекнул, что дело в нем.

Бывшие супруги не устраивали публичных разборок, не было судов за имущество. Казалось, что Богатырев и Арнтгольц смогли сохранить добрые отношения. Однако недавно Марк шокировал публику. Он едва не сорвал спектакль "Тихий Дон", отказавшись выходить на одну сцену с бывшей женой.

Актер просто не появился на постановке, чем поставил коллег и организаторов в крайне сложное положение. Что побудило артиста так поступить, до сих пор не известно. Казалось, что после развода Марк и Татьяна друг на друга обиды не держат.

Арнтгольц не была замечена в новых отношениях. Напротив актриса проводит время только с семьей. После развода самые близкие люди утешают Татьяну. Так, актриса отправилась в путешествие с сестрой Ольгой, сыном и племянницей. Они улетели в Калининград, где сходили на футбол.

"Вместе с родными с трибун нас поддерживали актрисы театра и кино — сестры Татьяна и Ольга Арнтгольц. Они обещали обязательно посетить домашний матч "Балтики", как только выпадет возможность побывать в родном Калининграде!" — сообщает пресс-служба клуба.

Татьяна, судя по кадрам с матча, не горюет о крахе брака. Актриса прекрасно выглядела и улыбалась.