Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Москвой

Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву с воздуха. Уничтожено еще два беспилотника над московским регионом, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны столицы работают без отдыха. С полудня сбито уже 16 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа, направлявшихся на Москву. Как отметил Собянин, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в период с 08.00 до 16.00 мск дежурныесредства ПВО перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников. Более полусотни дронов было сбито над Брянской областью, одиннадцать беспилотников ликвидировано над территорией Московского региона.