Суд отпустил больную раком Лерчек из-под домашнего ареста

В московском Гагаринском суде 16 марта прошло очередное заседание по делу блогеров Чекалиных. Артем с адвокатами прибыл в суд, а Лерчек не смогла присутствовать из-за резкого ухудшения здоровья.

Защитники Валерии сообщили, что рак поразил не только желудок Лерчек, но и позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Блогер ослепла на правый глаз. Из-за онкологического заболевания Валерия не может передвигаться. Чекалина страдает от страшных болей, и ситуация только ухудшается.

В связи с этим защита просила освободить многодетную маму от домашнего ареста и уголовного производства до выздоровления. Отмечалось, что 13 марта Лерчек провели первый сеанс химиотерапии, а 16 марта начали лучевую терапию.

Однако прокурор предложил перенести заседание по делу Лерчек. Он заметил в медицинских документах Чекалиной неясности, отметив, что необходимо уточнить диагноз блогерши. После этого суд взял перерыв.

Во время паузы был направлен запрос в НМИЦ имени Блохина, чтобы уточнить, была ли Валерия госпитализирована, и какое лечение ей назначили. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии подтвердили, что блогерша находится на лечении, 16 марта ей провели лучевую терапию.

Получив эти данные, суд принял решение освободить Лерчек от домашнего ареста. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. С блогера снимут электронный браслет.

"Приостановлено производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья в отношении подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны", — также отметили в суде.