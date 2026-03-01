США признали истощение американской ПВО из-за ударов Ирана

Стратегический "стресс-тест", с которым столкнулись американские военные в ходе третьей недели операции "Эпическая ярость" в Иране, оценил военный эксперт Рубен Ф. Джонсон. Как заявил специалист изданию 19FortyFive, по состоянию на 14 марта 2026 года сложилось опасное неравенство: Иран использует беспилотники "Шахед" стоимостью 20 тысяч долларов и баллистические ракеты, вынуждая США использовать перехватчики стоимостью от 3 до 12 миллионов долларов.

Как отметил эксперт, иранским военным не удалось практически никак защититься от воздушной кампании США и Израиля, которая началась 28 февраля. Иранские ВВС и ПВО понесли тяжелые потери и были значительно ослаблены за две недели воздушных ударов союзников. Но в чем военные Тегерана достигли определенного успеха, так это в выборочных ударах по основным системам противовоздушной обороны США и другим объектам.

Целенаправленные атаки КСИР описываются как длительная, методичная кампания, нацеленная на инфраструктуру американских военных баз по всему региону. То, что начиналось как стратегия "булавочных уколов в слоновью шкуру", начинает приносить определенный успех. Вооруженные силы США демонстрируют нехватку многих современных боеприпасов – в то время как у Ирана, казалось бы, неограниченное количество ракет и беспилотных летательных аппаратов.