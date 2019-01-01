Как живет дочь Юли Началовой после ее смерти: прошло 7 лет и Верочку уже не узнать

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Исполнительница хита "Герой не моего романа" страдала от подагры и красной волчанки. Причиной смерти артистки стало заражение крови. На тот момент ее дочери было 12 лет.

Когда певицы не стало, Вера Алдонина находилась в Лондоне, куда улетела с классом на языковые курсы. Девочка только через несколько дней узнала страшные новости.

Анна Исаева, менеджер Началовой, в одном из интервью рассказала, что Вера была очень близка с мамой. Когда артистка скончалась, родным советовали отвести девочку к психологу, однако этого не потребовалось.

"У Веры есть две бабушки, которые ей очень помогали, есть замечательный дедушка. Это ее самые близкие и родные люди. У нее есть отец, и в этот острый период Евгений уделял ей особое внимание. Есть домработница Таня, она воспитывала девочку с малых лет и тоже была рядом. Веру не оставляли одну", — делилась вскоре после трагедии Анна.

По ее словам, друзья Началовой редко видятся с Верой, но при случае всегда окружают ее заботой. Алдонина уже студентка, но все еще живет с бабушкой и дедушкой.

Девушка блестяще поет и все чаще мелькает в музыкальных программах, где ее голосом неизменно восхищаются. За семь лет без мамы Верочка, как всегда ласково называла ее Началова, окончила школу с золотой медалью и поступила на актерский факультет во ВГИК. Наследница певицы учится в мастерской Александра Михайлова.

В 2025 году на девушку обрушилось новое несчастье. У ее отца футболиста Евгения Алдонина выявили рак поджелудочной железы. Вера очень переживает за папу, он проходит лечение в Германии.