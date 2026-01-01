Открыт прием заявок на заезды проекта "Истоки. Школа"

Педагогов и студентов, школьников и активистов детских общественных движений, представителей народных промыслов и малых коренных народов, ветеранов и участников боевых действий, семьи военнослужащих, спортсменов, творческую молодёжь и молодые семьи приглашают подать заявки на тематические заезды Всероссийского проекта "Истоки. Школа".

Всероссийский проект "Истоки. Школа" реализуется на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в г. Печоры Псковской области. Инициатива направлена на укрепление духовно-нравственных ценностей, воспитание любви к Родине и бережное отношение к историческому и культурному наследию страны.

Новый сезон проекта "Истоки. Школа" откроет заезд "Единство" (9–13 июня), посвящённый Году единства народов России. В нём примут участие 300 представителей народных промыслов, коллективов и малых коренных народов. В программе — спортивный фестиваль и мероприятия по популяризации традиций.

С 19 по 23 июня пройдёт заезд "Детство" для 150 школьников, состоящих на профилактическом учёте, и активистов детских движений.

Заезд "Воспитание" (28 июня – 2 июля), посвященный обмену практиками патриотического просвещения, объединит 150 педагогов и студентов.

С 7 по 11 июля состоится заезд "Семья" для ветеранов, участников боевых действий и их близких. В программе — тематические дискуссии о секретах крепкой семьи и обмен опытом преодоления жизненных трудностей. Для детей будет организована отдельная досуговая программа.

Завершит цикл партнёрский заезд "Дружина Довмонта" (23–27 сентября), организованный Псковским государственным университетом. В нём примут участие 120 спортсменов и наставников по самбо.

"Проект „Истоки. Школа“, который реализуется по президентскому нацпроекту „Молодёжь и дети“, играет ключевую роль в сохранении культурного наследия и воспитания подрастающего поколения. Проект объединил более 2 тысяч представителей разных возрастов и профессий, в том числе более 100 семей, чтобы сформировать системную работу, соответствующую стратегическим задачам государственной молодёжной политики, обозначенным нашим Президентом Владимиром Путиным. Особенностью 2026 года станет возможность получения грантов участниками для реализации своих инициатив", — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно через сервис на ФГАИС "Молодёжь России".