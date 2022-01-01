МыВместе: как работает программа гуманитарных миссий

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 247 "О поддержке волонтерской деятельности на территориях отдельных субъектов Российской Федерации" Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" реализуется программа "Гуманитарные миссии #МЫВМЕСТЕ".

В рамках Программы добровольцы (волонтеры) направляются в гуманитарные миссии в исторические и приграничные регионы России для оказания помощи мирным жителям, социально значимым организациям, а также содействия в духовном развитии, патриотическом и духовно-нравственном воспитании лиц, проходящих военную службу.

Добровольцы (волонтеры) Программы получают следующие сервисы:

- единовременные выплаты (в случае увечья – до 3 млн руб., если увечье повлекло за собой наступление инвалидности – 4 млн руб., гибель – 5 млн руб.);

- обучение в рамках онлайн-курса по основам оказания гуманитарной помощи, базовым правилам оказания первой медицинской и психологической помощи;

- информирование при координации с профильными службами о безопасных местах нахождения в локациях исторических и приграничных субъектов Российской Федерации;

- проставление верифицированных часов в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (платформа Добро.рф).

Добровольцами (волонтерами) Программы признаются граждане, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в соответствии с Порядком отбора и подготовки волонтеров, утвержденным совместным приказом Федерального агентства по делам молодежи и Ассоциации Добро.рф от 12 ноября 2025 г. № 454/68 "Об утверждении Порядка отбора и подготовки волонтеров для осуществления деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областей и г. Севастополя" во исполнение пункта 2 Указа № 247.

С информацией о Программе можно ознакомиться на сайте мывместе.рф по ссылке: clck.ru/3Rqv9B

Также подробнее ознакомиться с порядком получения единовременных выплат можно в "базе знаний" платформы Добро.рф по ссылке: clck.ru/3RqvGw