Венгрия заявила о грубых угрозах Германии из-за Украины

Берлин пообещал Будапешту "очень серьезные последствия", если он не откажется представлять венгерские национальные интересы. Как сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, с грубыми угрозами выступил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

По словам Сийярто, немецкий министр безо всякого стеснения, прямо, ясно и очень грубо пригрозил: если Будапешт не откажется безоговорочно блокировать важные решения в пользу украинцев, то для Венгрии наступят очень серьезные последствия. Угрозы последовали, в частности, за отказ страны разблокировать кредит Киеву на 90 миллиардов евро.

Глава венгерского МИД подчеркнул: Венгрия не намерена отказываться от своей позиции. Шантажировать страну нельзя, Будапешт будет блокировать все решения ЕС в пользу Киева до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", приводит заявление Сийярто РИА Новости.