МИД заявил о беспрецедентном витке насилия на Ближнем Востоке

МИД России заявил о беспрецедентном витке насилия на Ближнем Востоке. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что запустили этот процесс вероломным неспровоцированным нападением на Иран США и Израиль.

Как отмечается на сайте МИД, счет жертв американо-израильской агрессии идет на тысячи. Нанесен непоправимый ущерб гражданской инфраструктуре, при этом соседние страны страдают от ответных иранских ударов. Кроме того, парализовано судоходство Ормузский пролив, важную для мировой экономики логистическом маршруте.

В Москве подчеркивают, что ситуацию необходимо перевести в политико-дипломатическое русло. Россия готова содействовать устойчивому урегулированию конфликта - с учетом имеющихся возможностей.