Генштаб: ВС России взяли под контроль 12 населенных пунктов за две недели

Пять населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях взяли под контроль бойцы группировки ВС России "Север". Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время проверки группировки войск "Южная". По данным генерала, за две недели объединенная группировка войска освободили 12 населенных пунктов.

Герасимов также сообщил, что подразделения группировки "Запад" ликвидируют части ВСУ, блокированные на восточном берегу Оскола. Штурмовые подразделения взяли под контроль более половины Красного Лимана.

Начальник Генштаба заслушал доклады командующего "Южной" группировкой генерал-полковника Сергея Медведева. Герасимов отметил успехи российских войск в освобождении ДНР. Бойцам поставлены новые задачи, заявили в Минобороны России.