На Константиновском направлении сорвана ротация ВСУ

Вооруженные силы России в ответ на атаки на наши гражданские объекты нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Одесской и Харьковской областях, а также - в Сумах, Львове и подконтрольном Киеву Херсоне. По всем фронтам идет наступление в зоне спецоперации.

Вот кадры из Запорожской области. Залп "Града" буквально обрушил оборону неонацистов, накрыв реактивными снарядами опорники, оборудованные в жилой застройке одного из населенных пунктов.

А это на боевой вылет выходит сверхманевренный Су-35С. Экипаж истребителя обеспечивает надежное прикрытие вертолетам армейской авиации при нанесении ударов по укрепрайонам ВСУ.

Не дают врагу передышки и расчеты войск беспилотных систем. На Константиновском направлении в результате точной атаки дронов была сорвана ротация неприятеля на линии боевого соприкосновения. Вражеские БПЛА держат под прицелом наши снайперы. Как только коптеры противника пытаются приблизиться к российским позициям, их ликвидируют.