Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 17 марта, 206 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как написало ведомство в своем MAX-канале, такое количеств дронов было направлено украинскими националистами на различные регионы России в период с 20 часов 16 марта до 7 часов 17 марта.

При этом 43 БПЛА было перехвачено над Московским регионом. Как написал мэр столицы Сергей Собянин в своем MAX-канале, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Кроме того, 62 дрона сбиты над Брянской областью, 28 беспилотников уничтожены над Краснодарским краем, 18 — над Крымом, по 12 — над Смоленской областью и акваторией Азовского моря, девять — над Калужской, восемь — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Ленинградской, три — над территорией Астраханской области, один — над Адыгеей.

Украинские националисты по-прежнему не стесняются в выборе мишеней и бьют по заведомо гражданским объектам. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли Белгород, хотя "все знают, что у нас не было и нет военных объектов".

Между тем депутат Государственной думы Андрей Колесник предупредил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский, санкционируя подобные налеты, "не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично — мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история".