Новые подвиги российских бойцов в зоне спецоперации. Гвардии рядовой Алексей Кадочников, действуя в составе стрелкового подразделения, под плотным обстрелом и атаками FPV-дронов, вышел в тыл противника и занял господствующую высоту для прикрытия наших основных сил. Он вел наблюдение и докладывал командованию о перемещениях врага и координатах его огневых точек. Это позволило российским бойцам избежать внезапной атаки неприятеля и успешно захватить опорный пункт.

Гвардии старший сержант Дмитрий Гребенщиков вместе со своей группой эвакуировал раненых и, заметив приближающиеся FPV-дроны, уничтожил их. Благодаря его грамотным действиям жизни наших военных были спасены, а пострадавшие доставлены в безопасное место.