ПВО сбила 59 дронов ВСУ за четыре часа

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. За четыре часа ПВО сбила 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 34 дрона ВСУ над территорией Брянской области. Над Московским регионом сбито 13 беспилотников, 12 из которых летели на столицу. По четыре дрона ликвидировано над Калужской и Смоленской областями, два БПЛА – над Тверской, по одному – над Белгородской областями и Адыгеей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в MAX о работе ПВО над столицей. Атака украинских БПЛА отражена, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.