"Я очень сильно хочу жить": Лерчек впервые выступила с заявлением о раке четвертой стадии и расплакалась

В московском Гагаринском суде 16 марта прошло очередное заседание по делу блогеров Чекалиных. Лерчек его пропустила из-за тяжелой болезни.

Защитники Валерии сообщили, что она борется с онкологическим заболеванием. Рак поразил не только желудок Лерчек, но и позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Из-за онкологического заболевания Валерия не может передвигаться и ослепла на правый глаз. Чекалина страдает от страшных болей, и ситуация только ухудшается.

В связи с этим защита просила освободить многодетную маму от домашнего ареста и уголовного производства до выздоровления. Отмечалось, что 13 марта Лерчек провели первый сеанс химиотерапии, а 16 марта начали лучевую терапию.

Но прокурор заметил в медицинских документах Чекалиной неясности, отметив, что необходимо уточнить диагноз блогерши. После этого суд взял перерыв. Во время паузы был направлен запрос в НМИЦ имени Блохина, чтобы уточнить, была ли Валерия госпитализирована. В исследовательском центре подтвердили, что блогерша находится на лечении, 16 марта ей провели лучевую терапию.

В итоге суд принял решение освободить Лерчек от домашнего ареста. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья Чекалиной приостановлено.

Получив новости из суда, блогер впервые после объявления о раке вышла на связь. Луис Сквиччиарини снял Лерчек на видео, на кадрах блогер выразила благодарность за освобождение из-под домашнего ареста.

"Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады, но сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку, спасибо за то, что молитесь, это очень помогает", — заявила Чекалина.

Лерчек также прокомментировала слухи о том, что ее недуг якобы выдуман. Раскрывая свой диагноз, она расплакалась.

"Что хочу сказать, что на самом деле диагноз правдивый. У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить и я буду жить", — заявила блогер.