В вузах и колледжах увеличат число бюджетных мест по востребованным направлениям

К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров будет увеличена в 10 раз. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

Правительство утвердило план развития высокопроизводительной вычислительной техники. Создание инфраструктуры для неё имеет важнейшее значение для укрепления российской экономики. Суперкомпьютеры сегодня применяют практически в любой сфере - от создания новых материалов, оборудования и эффективных лекарств до точного прогноза погоды.

Ещё одна тема заседания - подготовка нужных для экономики страны кадров. По поручению президента утверждён перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах. В него вошли специальности, которые отвечают задачам достижения технологического лидерства страны.

"И в первую очередь по ним будет увеличиваться количество бюджетных мест в образовательных учреждениях. Самые востребованные из них – это математические, естественные и гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборона и безопасность, здравоохранение и медицина, а также сельское хозяйство. Ранее в высшем образовании также были определены направления для назначения студентам президентских и правительственных стипендий, чтобы поддержать молодых людей, которые отлично учатся и активно участвуют в научных исследованиях. И порядка 6 тысяч ребят их уже получают", - сказал Михаил Мишустин.



