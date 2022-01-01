На Украине новый коррупционный скандал. Сегодня с поличным при получении крупных взяток поймали четверых представителей руководящего состава СБУ. Речь о суммах в десятки и сотни тысяч долларов. На эти эпизоды вновь закрывает глаза Брюссель, как и на откровенный произвол киевского режима в отношении блокировки поставок по газопроводу "Дружба" членам Евросоюза - Венгрии и Словакии. Дошло до того, что вместо санкций в отношении киевского режима, Германия угрожает своим же партнёрам по ЕС.

---

На Украине задержаны сразу двое заместителей начальников управлений СБУ - Киевского и Ровенского. Одного из силовиков поймали в момент получения 620 тысяч долларов взятки за оформление документов, связанных с добычей янтаря. По сравнению с размахом коррупции в энергетическом секторе копейки, конечно. Но факт: на Украине воруют все. И местные новости уже даже не столько сводки с фронта, сколько криминальная хроника.

До конца понедельника Украина должна перевести МВФ более 80 миллионов долларов по кредиту. Своих денег платить по счетам, разумеется, нет. Зато есть средства на пиар-визиты голливудских звезд. Трехкратный обладатель "Оскара" Шон Пенн вновь прибыл в Киев. В 2022 году актер угрожал переплавить свои статуэтки в пули для ВСУ, если Американская киноакадемия не позволит Зеленскому произнести речь на церемонии вручения наград. Обещание не сдержал. Но гонорар - 5 миллионов долларов - за появление в украинской столице получил.

Вот такому, насквозь прогнившему коррупционному режиму, евробюрократы очень хотят слить в золотые киевские унитазы еще 90 миллиардов евро. И своим давлением на страны-члены ЕС, похоже, достали так, что министр иностранных дел Люксембурга от вопросов про Украину бежит, роняя тапки на ходу.

Издание Politico пишет: отчаяние в ЕС по поводу неспособности выдать Украине кредит достигло апогея. За закрытыми дверями Венгрии уже грозят европейским судом. Но на рассмотрение дела уйдут месяцы, а преодолеть вето Будапешта нужно здесь и сейчас.

"Пока украинцы вмешиваются в наши дела, пока они не возобновляют поставки нефти по политическим причинам и пока они пытаются вызвать нефтяной кризис в Венгрии, мы не будем голосовать ни за военный кредит в размере 90 миллиардов евро, ни за какую другую финансовую поддержку Киеву, ни за 20-й пакет антироссийских санкций. Что касается членства в ЕС, пусть они просто забудут об этом", - говорит Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

За такую принципиальную позицию угрозы получает как венгерское руководство, так и страна в целом. Суровыми последствиями Будапешт пытается запугать министр иностранных дел Германии. Безо всякого стеснения, прямо и очень грубо.

Впрочем, какая глава в лице Каи Каллас, такая и вся евродипломатия. На фоне охватившего Старый Свет энергокризиса вот такая аргументация за выдачу Киеву 90 миллиардов евро.

"Ослабление санкций США в отношении российской нефти создает опасный прецедент. Закрытие Ормузского пролива выгодно России для финансирования этой войны. А нам нужно, чтобы у них было меньше денег на ведение боевых действий. Крайне важно обеспечить соблюдение потолка цен на нефть, использовать санкции, включая 20-й пакет санкций, а также выделить Украине 90 миллиардов", - говорит Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Премьер-министр Бельгии выступил с неожиданным заявлением: надавить на Москву невозможно, задушить экономику России без поддержки США тоже. Нужно договариваться.

В публичный конфликт со своим непосредственным начальником вступил министр иностранных дел Бельгии. Максим Прево через прессу оспорил заявление шефа о необходимости договариваться с Россией.

Все, что нужно знать о европейском единстве написала немецкая Berliner Zeitung: глубокий раскол. Даже внутри крошечной Бельгии -никакой субординации! А в большой европейской семье так и вовсе разброд и шатание.

"Действия бельгийского премьера Де Вевера выявляют глубокий раскол внутри ЕС. Страны Восточной Европы и Киев интерпретируют его предложение о диалоге с Россией как признак европейской слабости. Максималистские требования главы евродипломатии Каи Каллас, в свою очередь, встречают скептицизм со стороны других государств-членов – они считаются слишком радикальными и сложными для реализации", - пишет издание.

Режим, о благополучии которого так печется Брюссель, сегодня сорвал трехсторонние консультации с министрами энергетики Словакии и Венгрии.

Делегация из Будапешта 3 дня провела в Киеве, пытаясь наладить диалог по разблокировке "Дружбы". Украинцы не подпускают никого из европейцев к нефтепроводу. Отказываются даже обсуждать это. Венгрия и Словакия договорились к первому полугодию построить ветку между своими республиками, чтобы транспортировать энергоресурсы без оглядки на неадекватных соседей-шантажистов.