Обвиняемого в разбое и убийстве женщины футболиста отправили в СИЗО

Сегодня суд в Москве отправил под арест до 15 мая футболиста Даниила Секача. Его обвиняют в разбое и убийстве женщины в столице в минувшую субботу. Спортсмену может грозить до 20 лет лишения свободы.

Вину Секач признал частично. По данным следствия, с ним под видом сотрудников правоохранительных органов связались мошенники с Украины и якобы в рамках оперативных мероприятий потребовали похитить деньги из квартиры предпринимательницы.

Футболиста в дом впустила 16-летняя дочь хозяйки. Она тоже была под влиянием аферистов. Следуя указаниям кураторов, Секач вооружился болгаркой, ломом, кувалдой и ножом. Он вскрыл сейф, забрал деньги, драгоценности и сбросил их в окно курьеру.

В этот момент домой вернулась хозяйка квартиры. Спортсмен нанёс женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, а после скрылся с места преступления, но его оперативно задержали. На допросе он подробно рассказал, о совершенных преступлениях.

В ФСБ, МВД и других силовых структурах ещё раз напоминают, что их сотрудники никогда не звонят гражданам и не предлагают участвовать в оперативных мероприятиях.