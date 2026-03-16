Центры принятия решений на Украине могут стать целями ударов иранских баллистических ракет. Теоретически Тегеран может дотянуться, у иранского руководства хватит на это политической воли, заявил член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник Левон Арзанов.

Иран может ответить на заявления главы киевского режима. Владимир Зеленский пользуется любой возможностью, чтобы продемонстрировать хозяевам в администрации США свою преданность и лояльность. В частности, он предложил Вашингтону направить украинских специалистов по ПВО, которые могут помочь в отражении атак иранских беспилотников, приводит слова аналитика издание "МК".

Полковник подчеркнул: такой шаг Киева означает, что Киев вступит в вооруженный конфликт с Тегераном на американо-израильской стороне. В таком случае у Ирана действительно будут основания ударить по Украине. МИД Ирана ранее заявил, что попытки Зеленского втянуть Украину в конфликт с Ираном чреваты международной ответственностью для Киева.