Трамп объявил о своем пророческом даре

Пророческие способности обнаружились у президента США. Как заявил Дональд Трамп, он предсказал многие события, включая теракт 11 сентября. Американский лидер выступил на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

По словам Трампа, он предсказал появление Усамы бен Ладена и уничтожение Всемирного торгового центра. Также президент США утверждает, что предсказал множество других событий – но каких именно, он уточнять не стал.

Американский лидер посетовал на то, что союзники Вашингтона по НАТО не помогают США в войне с Ираном. Однако и это, как выясняется, Трамп давно предсказал. Президент США ранее заявлял, что нежелание некоторых стран участвовать в коалиции по Ормузскому проливу показывает, что США не могут положиться на партнеров.