Каллас пообещала защитить Армению от иностранного вмешательства

ЕС не оставит Армению наедине с иностранным вмешательством. Демократии, находящиеся под давлением, могут рассчитывать на Европу, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В преддверии выборов в Армении ЕС направит в страну "гибридную группу быстрого реагирования". Это поможет Армении противостоять угрозам, пообещала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

По словам главы евродипломатии, на встрече министров иностранных дел европейских стран обсуждался и вопрос ухудшения демократии в Грузии. Также Каллас призвала Брюссель действовать жестче в отношении танкеров с российской нефтью. По ее словам, надо усилить давление на "теневой флот" России.