США и Иран в последние дни вели переговоры

США и Иран вели переговоры в последние дни, сообщило 16 марта Axios. По данным источника издания, Стив Уиткофф и Аббас Аракчи обсуждали завершение конфликта. Инициатором переговоров выступил глава МИД Ирана.

"Пока неясно, насколько содержательными были сообщения, которыми обменялись Арагчи и Уиткофф, но это первые известные контакты между сторонами после начала войны примерно две недели назад", — пишет Axios.

Издание отметило, что Трамп открыт для соглашения, которое позволит Ирану интегрироваться в мировую экономику и зарабатывать на продаже нефти.

Пять дней назад исламская республика выдвинула ряд условий для возобновления контактов с США, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.