Конфликт на Ближнем Востоке "скоро закончится", но не на этой неделе, утверждает президент США Дональд Трамп. В разговоре с журналистами он заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием, потому что Тегеран обязательно его применит.
Другие заявления Трампа:
— США придется начать "мудрее" думать о защите союзников из-за их нежелания помогать в Ормузском проливе;
— Трамп верит, что ему "выпадет честь захватить Кубу";
— Визит президента США в Китай может быть отложен примерно на месяц из-за операции против Ирана.
Трамп отметил, что он хочет войн "меньше, чем кто-либо".
Вчера президент США попросил помощи у других стран в разблокировке Ормузского пролива.