Конфликт на Ближнем Востоке "скоро закончится", но не на этой неделе, утверждает президент США Дональд Трамп. В разговоре с журналистами он заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием, потому что Тегеран обязательно его применит.

Другие заявления Трампа:

— США придется начать "мудрее" думать о защите союзников из-за их нежелания помогать в Ормузском проливе;

— Трамп верит, что ему "выпадет честь захватить Кубу";

— Визит президента США в Китай может быть отложен примерно на месяц из-за операции против Ирана.

Трамп отметил, что он хочет войн "меньше, чем кто-либо".

Вчера президент США попросил помощи у других стран в разблокировке Ормузского пролива.