Новый верховный лидер Ирана чудом избежал гибели

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи избежал гибели благодаря тому, что вышел на улицу перед авиаударом Израиля, сообщает The Telegraph.

"Так было угодно Богу: Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета. Его жена погибла мгновенно", — приводит газета слова из аудиоверсии обращения Мазахера Хоссейни, главы протокола погибшего во время атаки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером республики.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля утром. Одной из первых жертв ударов стал Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Он вместе с ведущими командирами иранской армии погиб во время совещания в Тегеране. Разведки США и Израиля несколько месяцев гонялись за Хаменеи в ожидании времени для точечного и сокрушительного удара.