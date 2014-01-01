Российские паралимпийцы-триумфаторы вернулись на Родину

На Родину с триумфом вернулись российские паралимпийцы - шестеро спортсменов, которые заставили говорить о себе весь мир. На играх в Италии они впервые за 12 лет выступили под государственным флагом и продемонстрировали высочайший спортивный уровень.

Цветы и плакаты – наготове, всё внимание – к рейсу из Стамбула. Там делали пересадку наши спортсмены по пути с триумфальной Паралимпиады, которая прошла в Милане. Как только объявили о прибытии, в зале прилёта стало шумно.

Команда небольшая – всего шестеро спортсменов. Это те, кто за очень короткое время успели отобраться на Игры. Но и таким составом наша сборная заставила весь мир говорить о себе! Рекорд за всю историю Паралимпийских игр.

"Четыре спортсмена завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и три бронзы и заняли третье общекомандное место в неофициальном зачёте", - отметил Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России.

Шестеро россиян – против 70 атлетов из Китая, 68 – из США. Численный перевес соперников наших спортсменов не остановил. Ведь они долго ждали этих выступлений. С 2014 года – запрет гимна и национального флага, недопуски к международным соревнованиям. И вот, наконец, российский триколор вернулся на Игры. А наши спортсмены будто решили собрать то, что упустили. На шее у горнолыжника Алексея Бугаева три медали: золотая и две серебряные.

"Сколько палки в колёса ни суй, мы всё равно выкарабкаемся и выиграем, после тестовых соревнований и пропуска 4 лет мы понимали, что мы ещё на уровне и мы это сделали", - сказал Алексей Бугаев, трехкратный чемпион Паралимпийских игр.

Позади – пересадка, ночной прилёт в Москву, но они охотно общаются с журналистами, поклонниками, в их глазах ни тени усталости. Незрячая лыжница Анастасия Багиян и спортсмен-ведущий Сергей Синякин. На трассе он – глаза Анастасии. Идёт впереди, объясняет рельеф, информирует о поворотах, помогая девушке визуализировать трассу.

Годами отточенные действия и полное взаимопонимание. Пара титулованная. Но теперь – чемпионский статус с российским флагом.

"Я победу посвятила как своему лидеру, так и своей семье", - говорит Анастасия Багиян.

Медали для российской сборной также добыли горнолыжница Варвара Ворончихина – у неё 2 золота, серебро и бронза, лыжник Иван Голубков (две золотые награды). Каждую победу наших Паралимпийцев отмечал президент. Поздравительные телеграммы от Владимира Путина приходили прямо в расположение команды.

Под словом "отдых" подразумевается двухдневная пауза. Например, у лыжников в 20-х числах стартует чемпионат России. Нужно начинать готовиться, чтобы подтвердить свой высокий статус.