История с географией или где искать Иран? Европейские журналисты хватаются за голову. Политики дружно осуждают иранский режим, призывают к его свержению. Но выясняется, что они даже не могут найти Иран на карте. Как, например, французский политик, госсекретарь по европейским делам Бенжамен Аддад.

Газета "Ле Паризьен" с удивлением докладывает своей аудитории: некоторых депутатов Европарламента попросили пальцем показать на карте без географических названий, где этот самый Иран?

Депутаты показывали на Болгарию, Турцию, Афганистан, Саудовскую Аравию… Понятно, почему европейцы не вступают в войну. Войска придется рассылать по всей Евразии.

Рекордсменом по географическому кретинизму журналисты всегда называли Джорджа Буша-младшего, который путал Австралию с Австрией, Словакию со Словенией и Ирак с Ираном. Да и про Америку знал немного.

Легендарная Лиз Трасс, пробывшая на посту британского премьера рекордно короткий срок, некогда возглавляла Министерство иностранных дел Королевства. И не боялась ставить ультиматумы самому Сергею Лаврову. В лицо заявляла, что Британия никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Элизабет Трасс также открыла новую страницу истории, рассказав, что украинцы пережили вторжения от монголов до татар, судя по всему, совсем недавно, возможно во времена СССР.

Нынешний хозяин Белого дома способен побить многие рекорды, в его активе уже прекращение "ужасной войны Камбоджи с Арменией", урегулирование конфликта "между Азербайджаном и Албанией". Но подождём. Тут перлов ещё немало будет.

Для европейских политиков сегодня специально в сеть выкладывают ролики, где на простом языке рассказывают, что Ближний Восток - это своего рода Соединённые Штаты, только не в Америке. Многим нравится.

География какая-то. Ну и что, что в действительности всё не так, как на самом деле.