Ка-27М Северного флота провели учения над Баренцевым морем

Над Баренцевым морем на разведку вышли экипажи вертолётов Ка-27М Северного флота. В сложных условиях лётчики отработали полный цикл противолодочных учений.

Задача манёвров - обнаружить и уничтожить субмарину условного противника. В этой роли выступил один из атомных кораблей Северного флота. Подводная лодка маневрировала на различных глубинах. Для её поисков применили радиогидроакустическое оборудование, оно способно прослушивать толщу воды в радиусе нескольких километров. После подтверждения координат экипажи выпустили торпеды и вернулись на аэродром базирования.