Президент США Дональд Трамп объявил об отсутствии необходимости для Вашингтона сотрудничать с европейцами в контексте украинского кризиса.

Как заявил политик, "мы работаем с ними по Украине", которая "находится за тысячи миль, отделена огромным океаном". По словам Трампа, "мы не должны делать это, но мы сделали это".

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты оказались втянуты в эту ситуацию из-за прежнего главы Белого дома Джо Байдена: "И Байдена обчистили. Но мы работали с ними по Украине" (цитаты по ТАСС).

Ранее источники рассказали, что Франция пыталась добиться местам за столом переговоров по Украине — с этой целью советники французского лидера прилетали в Москву. Однако Кремль продемонстрировал исключительную несговорчивость и дал отрицательный ответ.

Президент России Владимир Путин тем временем напомнил, что в ситуации с Украиной Запад пожинает то, что сам посеял. Также политик фразой "Хвост виляет собакой, а не наоборот" охарактеризовал отношения Киева и Евросоюза.