"Возьмите книгу и ознакомьтесь с темой!" Жених больной раком Лерчек вспылил в больнице

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, борется с онкологическим заболеванием. Рак поразил не только желудок Лерчек, но и позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Блогер ослепла на правый глаз. Из-за онкологического заболевания Валерия не может передвигаться. Чекалина страдает от страшных болей, и ситуация только ухудшается.

Производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья Лерчек приостановлено. Накануне суд принял решение освободить многодетную маму от домашнего ареста. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Получив новости из суда, блогер впервые после объявления о раке вышла на связь. Чекалина расплакалась, говоря о своей болезни. "У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить и я буду жить", — заявила Валерия.

Запись с сообщением Лерчек на своей странице в соцсети разместил ее жених Луис Сквиччиарини. Он подробно рассказывает о том, как Валерия проходит лечение. Но нервы у Сквиччиарини сдают. Находясь в больнице с любимой, Луис начал отвечать на комментарии в Сети и вспылил.

"Как же так вышло? Она ведь готовила сама. Меню составляла для людей, столько полезного ела", — задаются вопросами не верящие в диагноз блогера. "Этот комментарий серьезен? Если да, то, пожалуйста, возьмите какую-нибудь книгу и ознакомьтесь с темой. Благодарю", — резко ответил танцор.

Но тех, кто поддерживает Лерчек и пишет ей теплые слова, гораздо больше. Пожелания здоровья Чекалиной шлют Ольга Орлова, Саша Зверева, Софья Стужук, Алекса, Елена Борщева, Виктория Боня и многие другие знаменитости.