Депутаты просят ФАС проверить бизнес на "зарплатный сговор"

Государственная дума предложила ФАС проверить компании на предмет тайного сговора, касающегося заработных плат сотрудников.

Ранее собеседник РБК рассказал, что крупные работодатели стали договариваться не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат.

Подобная практика крайне тревожна для всего рынка труда, говорится в письме главы комитета по развитию гражданского общества Яны Лантратовой ("Справедливая Россия").

"Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой", - сказала парламентарий (цитата по ТАСС).

Ранее Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) сообщила, что средняя зарплата в России за месяц выросла на 40 тысяч рублей – это самый большой скачок за последние годы.