Несколько фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловали приговор

Осужденные за теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" обжаловали приговор.

Адвокаты нескольких фигурантов дела подали апелляционные жалобы, пишет РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса. Они были оформлены в понедельник, 16 марта. Больше никаких подробностей не приводится.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 149 человек, более 500 пострадали.

12 марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению четырех исполнителей теракта и их 11 пособников. Еще четверо фигурантов получили длительные сроки от 19 до 22 лет. Потерпевшие от теракта в "Крокусе" сочли наказание для них недостаточным.