В России планируют еще сильнее ужесточить миграционную политику

В России намерены продолжать ужесточать миграционную политику.

МВД России подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым из страны будут выдворять мигрантов, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом, угрозой общественной и информационной безопасности.

Кроме того, авторы проекта хотят сократить судебное рассмотрение при принятии решений о выдворении.

Поправки в закон устанавливают депортацию за 20 видов административных правонарушений, пишу "Ведомости".

Ранее Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил законопроект, обязывающий детей мигрантов покинуть Россию в 18 лет. Исключение сделают для тех, кто после совершеннолетия оформит патент на работу в России.