Анну Семенович изуродовали в клинике: смотреть больно

Анна Семенович после новостей о разводе Дениса Шреера готовится к свадьбе. Певица приводит себя в порядок перед торжеством, а заодно делится в своем блоге забавными случаями из жизни.

Бывшая "блестящая" не скрывает, что делала уколы ботокса, причем неоднократно. Но не всегда этот опыт был положительным. Однажды Семенович ушла из косметологической клиники с изуродованным лицом.

А все из-за того, что Анне попался специалист, который работал по своей уникальной системе. Правда, при этом совершенно игнорировал анатомию человека.

"Что было у меня с ботоксом — сейчас вам расскажу! Девушка мне говорит: „У меня такая суперсистема! Я вам сейчас заколю, все пройдет, не будет никаких морщинок“". И колет мне всего два укола", — показала Семенович на область между бровей.

Певицу это смутило, она поинтересовалась, почему не будет уколов у глаз. "Она: „Ой, нет-нет, все будет отлично“. И у меня просто поднимаются брови! Это такой был трэш!" — поделилась экс-солистка группы "Блестящие".

После процедуры на артистку было больно смотреть. Анне пришлось жить с изуродованным лицом, пока другой специалист не исправил ситуацию. С тех пор Семенович ходит только к врачу, который знает анатомию лица, и не выдумывает авторские методики.

"Была похожа на Пьеро, а хотела быть Мальвиной", — призналась Семенович.