В Госдуме объяснили риски использования VPN

Применение VPN-сервисов создает множество рисков для интернет-пользователей. Об этом рассказал во вторник, 17 марта, член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

Как подчеркнул парламентарий, использование VPN давно перестало быть инструментом исключительно для защиты конфиденциальности — теперь вокруг таких сервисов формируется целый спектр рисков, которыми активно пользуются кибермошенники.

Немкин отметил, что VPN способны собирать данные о пользователях, передавать трафик третьим лицам и даже содержать вредоносные модули. Применяя такой сервис в надежде уберечься в Сети от опасностей, человек в итоге "подставляет" себя.

Важной проблемой депутат назвал применение VPN мошенниками для сокрытия своей геолокации и усложнения расследования преступлений, сообщает РИА Новости.

В феврале Роскомнадзор сообщал, что в России ограничен доступ к 469 сервисам для обхода блокировок. В Госдуме призывали разъяснять россиянам опасность VPN и напоминать, что реклама подобных сервисов запрещена российским законодательством.

Зампред думского комитета по информационных технологиям Андрей Свинцов предупреждал, что постепенно Роскомнадзор примет решение о системной блокировке "всего запрещенного". При этом трафик с использованием нелегального VPN будет блокироваться или замедляться, поэтому "тормозить будет всё: и Telegram, и все остальные сервисы".