Иранские ракеты упали рядом с офисом Нетаньяху

Серия взрывов прогремела этой ночью в Тегеране. Об очередной волне интенсивных ударов по Ирану заявила армия Израиля. Целью названы правительственные здания. Но под огнём и жилые дома. В самом еврейском государстве зафиксировали пуск ракет с территории исламского государства. Как сообщается, снаряды упали в нескольких метрах от офиса премьер-министра в Иерусалиме. Атакам подверглись объекты и в других странах региона, в том числе посольство США и штаб-квартира миссии ЕС в Багдаде.

Последствия очередного удара Израиля по иранской столице. На этих кадрах видно - снаряд попал прямо в многоэтажный дом. Территория оцеплена. На месте работают спасатели. Под завалами могут находиться десятки человек. И это уже привычная картина для Тегерана. "ЦАХАЛ" обстреливает мирные кварталы Тегерана в круглосуточном режиме. Больницы переполнены. По меньшей мере 600 человек погибли с начала войны, а раненые уже исчисляются тысячами. Но Израиль останавливаться не планирует. "ЦАХАЛ" рапортует об успехах.

Вооруженные силы США публикуют кадры поражения иранских зенитно-ракетных установок. По подсчетам центрального командования, уничтожены уже тысячи целей. Впрочем, точных цифр нет. А вот Иран не делает громких заявлений о ситуации на фронте, но доказывает эффективность своих ракет и беспилотников. Накануне Корпус стражей исламской революции объявил о 55-й волне атак. Иран применил сверхтяжелые гиперзвуковые ракеты "Фаттах", "Эмад" и "ГАДР". И вот сразу результат.

Масштабный пожар в Дубае. Горит топливный терминал международного аэропорта. Пламя не могут потушить до сих пор. Десятки рейсов задержаны. В зонах вылета - огромные очереди.

Параллельно с этим под ударами снова оказались американские военные объекты на Ближнем Востоке. Взрывы звучали в Кувейте, Саудовской Аравии и Бахрейне. Атаковано и американское посольство в Багдаде. Ударный БПЛА также поразил отель, в котором, по предварительной информации, проживали представители миссии Евросоюза.

А это уже кадры с израильско-ливанской границы. "ЦАХАЛ" начинают полномасштабную наземную операцию. Тяжелая техника постепенно заходит на территорию Ливана, но сразу же оказывается под огнем противника. Танк "Меркава" уничтожен управляемой ракетой. Но куда успешнее Израиль действует в воздухе. Под ударами авиации не только "Хезболла", но и мирные кварталы.

Количество жертв в Ливане растет в геометрической прогрессии. Многие выжившие сейчас находятся в палаточных лагерях.