Собянин: Завершен правый обходной тоннель на станции метро "Достоевская"

Станция "Достоевская" Кольцевой линии московского метрополитена готова почти наполовину. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, на данный момент завершено строительство правого и левого обходных тоннелей. Они позволяют перезапустить движение поездов, не закрывая действующую Кольцевую линию на время возведения станции.

"Достоевская" - один из самых сложных проектов столичного метро. Из-за плотной городской застройки и большого количества инженерных коммуникаций работы приходится вести практически вручную, в том числе с использованием мини-роботов.

По проекту предусмотрены два вестибюля: подземный - под улицей Дурова на пересечении с Делегатской и наземный - с выходом на Олимпийский проспект.