В Москве подвели итоги полуфинала конкурса "Это у нас семейное" среди участников из ЦФО

В Москве подвели итоги полуфинала конкурса "Это у нас семейное" среди участников из Центрального федерального округа. Масштабный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" собрал в столичном Гостином дворе более 340 семей из 18 регионов.

В течение нескольких дней они проходили серию интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний. По результатам которых определились 65 финалистов. Заключительный этап пройдет летом, а победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности. По словам организаторов, символично, что конкурс проводится в Год единства народов России, объявленный указом президента.

"Все участники наши делились своими традициями своих народов, своей культурой, танцами, кухней, нарядами и какими-то своими историями, которые всецело делают из нас большой - большой русский народ. У нас появилось огромное количество людей, которые стали дружить семьями из разных регионов. А когда дети начинают дружить, мы говорим о том, что будущее России однозначно в наших руках и мы можем создать невероятно теплую и культурную атмосферу в нашей стране", - отметил Андрей Бетин, генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей".