Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Искандера Ялмамбетова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 9-летнем Искандере Ялмамбетове. Несколько лет назад он пострадал в страшном пожаре, получив сильнейшие ожоги лица и рук. Мальчик перенёс несколько тяжёлых операций по трансплантации кожи. Но из-за роста ребёнка пересаженные ткани трескаются, причиняя невыносимую боль. Чтобы убрать рубцы и избавить Искандера от страданий, требуется ещё несколько сложных операций. Их стоимость - более шести миллионов рублей. Родители в отчаянии и просят о помощи всех неравнодушных.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Искандера. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Провести операции Искандеру необходимо как можно быстрее.

Страшные рубцы на лице и сейчас причиняют Искандеру сильную боль и страдания. Всё это – следы трагедии, которая произошла, когда мальчику было всего три года. Топили баню - взорвался газовый баллон. Искандер получил сильнейшие ожоги лица, головы и рук. Пострадала и его старшая сестра.

"На крики выбежала и увидела горящих детей перед глазами, ну и смотрящие на меня глаза, молящие о помощи, чтобы я сделала хоть что-нибудь, чтобы убрать им эту боль", - рассказала Алия Ялмамбетова, мама Искандера.

Скорая, реанимация - врачи почти месяц боролись за жизнь Искандера. Раны не заживали – пришлось провести несколько тяжёлых операций по пересадке кожи. Но на этом испытания не закончились: лицо мальчика исказили страшные рубцы.

"Лицо начало сводить полностью, то есть нос полностью искривился, практически носовые ходы закрылись, ребенок не мог дышать, рот не открывался, пищу мы ему давали маленькими ломтиками, а веко потянуло вниз - то есть все было страшно", - говорит Алия Ялмамбетова.

А вот так выглядели руки ребенка – он не мог даже держать ложку. С тех пор мальчик перенёс девять сложнейших операций. Теперь он, хоть и с трудом, но ест и говорит – а вот смотреть на себя в зеркало не может - страшно. Родители слышат, как Искандер плачет по ночам.

"Я мечтаю, чтобы у меня прошел этот ожог. Я хочу, чтобы вот этого не было и когда выходишь на улицу, чтобы люди не поворачивались и не показывали пальцем, и не смотрели на меня", - сказал Искандер.

Врачи дают надежду! Но требуется еще несколько непростых и очень дорогих операций. "Работа, конечно, не окончена, и лицо Искандера можно восстановить практически полностью, и заменить всю эту рубцово-измененную кожу пигментированную на абсолютно здоровую", - сообщила Ольга Филиппова, руководитель Центра детской и пластической реконструктивной хирургии.

Необходимые операции, которые спасут мальчика от боли и мучений, стоят более шести миллионов рублей. Для обычной семьи из башкирского села это неподъемная сумма.

"Очень просим неравнодушных людей помочь нам в дальнейших этапах лечения Искандера, чтобы Искандер в дальнейшем жил полноценно, чтобы он не ловил эти взгляды на улице", - говорит Алия Ялмамбетова.

Через месяц Искандеру исполнится 10 лет. Мальчик растет - пересаженная кожа трескается и пересыхает, рубцы постоянно стягивает – нужно всё время наносить специальные мази. Но Искандер держится очень мужественно. В школе он круглый отличник, хотя ему сложно даже держать ручку.

"Очень стойкий, храбрый, нам не показывает свои переживания, он терпит. После операции даже входим на перевязки - сжимает зубы, не плачет", - рассказал Артур Ялмамбетов, папа Искандера.

Перед каждой операцией Искандер собирает машины, самолёты, вертолёты. Он мечтает, что когда-нибудь будет строить настоящие автомобили, поезда или пароходы. И в наших силах – помочь этому смелому мальчику жить полноценно и навсегда забыть о боли и страшном пожаре.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Искандера Ялмамбетова, программа 2536