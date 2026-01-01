В Госдуме напомнили про доплаты разным категориям пенсионеров

Для ряда категорий российских пенсионеров предусмотрены доплаты к пенсии в 2026 году. Об этом рассказал во вторник, 17 марта, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий напомнил, что неработающим пенсионерам с общим доходом ниже регионального прожиточного минимума доплачивают до соответствующего уровня.

Надбавка действует для пенсионеров, достигших 80-летия. Для получателей страховой пенсии базовая фиксированная выплата с января равна 9 584,69 рубля, после 80 лет она увеличивается до 19 169,38 рубля. Аналогичный двойной размер действует у инвалидов I группы.

Кроме того, с 1 января назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля, поэтому у пенсионера старше 80 лет фиксированная часть вместе с этой выплатой доходит до 20 583,24 рубля. За иждивенцев предусмотрена прибавка в размере трети фиксированной выплаты за каждого (максимум за троих). Это составляет 3 194,90 рубля за одного иждивенца, 6 389,79 рубля — за двоих и 9 584,69 рубля — за троих.

Доплаты к пенсии полагаются также обладателям северного стажа, бывшим работникам угольной промышленности, членам летных экипажей гражданской авиации, матерям-героиням, обладателям званий Герой России и Герой Труда, цитирует Говырина ТАСС.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что российское законодательство предусматривает ряд льгот для пенсионеров, о которых знают не все. Для оформления таких мер поддержки нужно обращаться в Социальный фонд.

Представитель совета по развитию цифровой экономики при думском комитете по экономической политике Валерий Тумин порекомендовал узнать обо всех полагающихся конкретному гражданину выплатах через портал "Госуслуги" — в личном кабинете в разделе "Пенсии" показаны все начисления и доплаты. Через этот же сервис можно подать электронное заявление на получение выплат.