Москвичам рассказали, когда в городе полностью растает снег

В Москву пришла по-настоящему весенняя погода. До конца недели в столице и области в дневные часы будет около 11-13 градусов тепла.

Теплая погода располагает к активному таянию снега. Сейчас высота снежного покрова составляет около 33 сантиметров. В сутки она уменьшается на 2-3 сантиметра, сообщила агентству ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Таяние происходит неравномерно, но при таких погодных условиях, вероятно, уже через 10 дней весь снег в Москве сойдет.

Несмотря на теплую погоду днем, по ночам в городе и области сохраняется минусовая температура. Из-за этого автовладельцев просят пока не менять резину на летнюю.